Нью-Дели, 27 января, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Официальный представитель Индии в G20 Амитабх Кант в интервью ТАСС заявил, что Нью-Дели продолжит покупать у Москвы столько нефти, сколько возможно.

Максим Богодвид/РИА Новости Добыча нефти в России

«Мы по-прежнему видим, как российские нефтяные компании инвестируют в Индию. Мы продолжаем покупать у России столько нефти, сколько возможно, и будем это делать. Мы будем строить нашу дружбу и отношения с Россией», — сказал индийский шерпа.

Кант подчеркнул, что Индия ни при каких обстоятельствах не прекратит поставки нефти из России, особенно учитывая введенные Западом антироссийские санкции.

Напомним, что Индия является третьим по величине импортером сырой нефти в мире после Соединенных Штатов Америки и Китая. На данный момент Россия занимает более 20% в нефтяной импортной корзине Индии.

Ранее сообщалось, что Индия рассчитывает на участие президента Российской Федерации Владимира Путина в саммите G20, который состоится в сентябре в столице азиатского государства.