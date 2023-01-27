Москва, 27 января, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в статье на сайте Politico, что Минские соглашения якобы привели к эскалации конфликта, является враньем. Об этом 27 января заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Он порассуждал об уроках переговоров с Россией на примере минского процесса. Это просто, знаете, чудеса вранья. Ну там среди демагогии и различных придумок по мелочи в виде того, что Россия ведёт нечестную игру, производит имитацию дипломатии, не соблюдает обязательств», — сказала Захарова.

Она также задалась вопросом: почему статью Кулебы не идентифицировали как преднамеренный фейк, запущенный политиком?

Напомним, ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что цель Минских соглашений была затянуть время, чтобы вооружить Украину. Позже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что «нормандский формат», созданный для имплементации Минских соглашений, был «дипломатической имитацией».