Брюссель, 27 января, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) представила на рассмотрение государств Евросоюза предложения по введению лимитов цен на нефтепродукты из России. Об этом 27 января сообщил представитель ЕК.

Максим Богодвид/РИА Новости Цистерны для перевозки нефтепродуктов

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«26 января 2023 года Европейская комиссия предложила дополнительные санкции в ответ на продолжающуюся эскалацию [на Украине]», ― сказал в беседе с РИА Новости источник.

Он подчеркнул, что эта мера «тесно согласовывается с партнёрами по G7».

Кроме того, ЕК предложила ряд дополнительных торговых санкций против Белоруссии. По словам представителя Еврокомиссии, они включают «ограничения на экспорт, запреты на услуги, ограничения на импорт и дальнейшие меры». В ЕК считают, что эти шаги позволят пресечь любой потенциальный обход санкций против России через Белоруссию.

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Теперь эти предложения должны быть приняты государствами ― членами Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, «Группа семи» хочет ввести различные предельные цены на нефтепродукты из России. Два уровня предельной стоимости на на российские нефтепродукты G7 намеревается установить в феврале текущего года. Один планируется ввести для торгуемых с премией продуктов, а другой — для торгующихся со скидкой.