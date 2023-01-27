Москва, 27 января, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») обратился в прокуратуру Брянской области в связи с легким наказанием диверсанта, поджегшего релейный шкаф на железнодорожной платформе Сураж.

РИА Новости Александр Хинштейн

«Уже направил запрос прокурору региона о проведении проверки и применении мер реагирования», — сообщил Хинштейн в телеграм-канале.

Он обратил внимание на «странную историю из Брянской области», где поймали диверсанта, поджегшего объект железнодорожной инфраструктуры, и наказали его десятью сутками ареста.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, местные правоохранители во время обыска в квартире диверсанта Д. Прохоренко, устроившего пожар в 300 метрах от жилого сектора в Брянской области, нашли в том числе канистру с горючим и схему железнодорожных путей, пишут телеграм-каналы. Случай получил широкий общественный резонанс, «легкое» наказание диверсанта вызвало недоумение у местных жителей.

Читайте также: В Брянске вынесли приговор мужчине, собиравшемуся воевать за киевский режим