Минск, 27 января, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Запад игнорирует уроки Второй мировой войны в погоне за собственными интересам. Об этом говорится в обращении дипломата по случаю Дня полного освобождения Ленинграда от блокады, опубликованном на сайте посольства в Минске.

Алексей Майшев/РИА Новости Борис Грызлов

«На Западе исторические уроки Второй мировой войны сегодня все чаще игнорируются в погоне за эфемерными сиюминутными интересами», — заявил Борис Грызлов, добавив, что в ход для оправдания своих действий идут антироссийские лозунги и пропаганда.

По его словам, ничто так не выдает глубочайший кризис западной мысли, как попытки замалчивания решающего вклада СССР в победу 1945 года.

Дипломат подчеркнул, что Запад, забыв о решениях Нюрнбергского трибунала, активно финансирует и вооружает идеологических наследников нацистов на Украине, поддерживая политику геноцида против жителей Донбасса.

Борис Грызлов подчеркнул, что для жителей России такие памятные дни никогда не будут «проходными» и «политически целесообразными».

Напомним, ежегодно 27 января в Российской Федерации отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день 1944 года закончилась героическая оборона города, продолжавшаяся 872 дня.