Москва, 27 января, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Болгарский футбольный клуб «Ботев» из Пловдива в рамках товарищеской встречи потерпел минимальное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:1.

Михаил Терещенко/ТАСС Футболисты «Спартака» Александр Соболев и Шамар Николсон

Единственный мяч на 67-й минуте встречи забил 18-летний российский нападающий «красно-белых» Павел Мелешин.

Стартовые составы команд:

«Ботев»: Хидайет Ханкич, Па Конате, Самюэль Супреан, Виктор Генев, Роберто Пунчец, Элвис Ману, Рой Херман, Мохамед Браими, Абдулайе Траоре, Дилан Мертенс, Реда Рабеи.

«Спартак»: Антон Шитов, Леон Классен, Никита Чернов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Данила Пруцев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Бальде Кейта.

Ранее президент футбольного клуба «Урал» из Екатеринбурга Григорий Иванов в интервью «Спорт-Экспресс» заявлял, что болгарский «Левски» должны выплатить компенсацию за одностороннюю отмену товарищеского матча на сборах.