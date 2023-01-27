Москва, 27 января, 2023, 13:19 — ИА Регнум. В пятницу, 27 января, на официальном сайте Европейского олимпийского комитета сообщили об отстранении российских и белорусских спортсменом от участия в Европейских играх 2023 года, которые пройдут в Польше.

Наталия Федосенко/ТАСС Спортсмены из России во время торжественной церемонии закрытия II Европейских игр. Минск

«Любые возможные решения в отношении потенциального участия спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях ЕОК не будут касаться Европейских игр 2023 года в Кракове», — говорится в распространенном заявлении.

Отметим, что Европейские игры 2023 года пройдут в польском городе Кракове в период с 9 июня по 25 июля. Всего в соревновании примут участие 48 международных сборных.

Ранее глава Спортивной федерации Берит Кьелль заявляла о невозможности участия России и Белоруссии в международных соревнованиях на данный момент.