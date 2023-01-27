Амстердам, 27 января, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Власти Нидерландов отказали российским дипломатам в участии в церемонии в память о жертвах Холокоста, сообщает 27 января посольство России в Гааге.

Иван Шилов REGNUM Холокост

Российское диппредставительство глубоко сожалеет о решении воспрепятствовать участию представителей посольства России в ежегодной церемонии в память о жертвах Холокоста, организуемой Нидерландским комитетом Освенцима. Церемония в память о жертвах Холокоста пройдет 29 января в Амстердаме.

«Это решение является крайне политизированным», — отреагировало российское посольство в Нидерландах, добавив, что подобный отказ противоречит заявлениям голландской стороны о признательности народу Советского Союза за освобождение Европы от фашизма.

«Необходимо сохранять историческую память и не допускать переписывания итогов Второй мировой войны», — подчеркивает посольство.

Напомним, 27 января отмечают Международный день памяти жертв Холокоста в честь освобождения 27 января 1945 года узников польского концентрационного лагеря Освенцим.

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