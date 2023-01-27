Лондон, 27 января, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Визит главы МИД России Сергея Лаврова в страны Африки показал, что Москва не изолирована от мирового сообщества. Об этом заявил журналист Джозеф Коттерилл газете Financial Times.

Александр Рюмин/ТАСС Сергей Лавров

«Москва далеко не изолирована», — считает журналист.

Такое мнение он сделал, исходя из заявлений главы МИД ЮАР, а также совместных военно-морских учений России и ЮАР, запланированных с 17 по 27 февраля. Военные учения, по словам Джозефа Коттерилла, демонстрируют «теплые отношения» между странами.

«Россия добивается успехов в своей глобальной кампании», — говорится в статье Financial Times.

Напомним, военно-морские учения состоятся в феврале 2023 года с участием кораблей ЮАР, России и Китая в акватории Индийского океана.