Москва, 27 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. Недавнее заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Запад может смягчить санкции в ответ на отказ России от своих целей, не является принципиально новым. Об этом 27 января сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Он ответил на вопрос журналистов, не просматриваются ли какие-либо варианты разрешения конфликта после заявления представителя Госдепа.

«Нет, по-прежнему ничего не просматривается из-за слов госпожи Нуланд. Мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было», — сказал Песков.

Он добавил, что заявление Нулад подтверждает отсутствие вариантов манёвра в политике Вашингтона, так как она в очередной раз повторила тезис, который совершенно расходится с позицией Москвы.

Напомним, ранее Нулад заявила, что Запад может смягчить антироссийские санкции, если Москва выведет войска с территории, которую Киев считает украинской, и согласится начать переговоры.