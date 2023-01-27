Москва, 27 января, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий для военнослужащих процедуру оформления актов гражданского состояния, внесла в Госдуму группа парламентариев во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщила пресс-служба фракции «Единая Россия»).

Кристина Уколова ИА REGNUM Дети

Документ направлен на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, чтобы обеспечить доступность государственной услуги по регистрации детей военнослужащих.

Законопроектом предлагается установить право для военнослужащих заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи, касающейся регистрации детей, в акты гражданского состояния.

«По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина все вопросы о поддержке участников специальной военной операции и их семей являются приоритетными в работе парламента и обращение наших коллег из законодательного собрания Карелии о необходимости устранения законодательного пробела в защиту военнослужащих мы отработали максимально оперативно, принятое решение объединено позициями всех фракций», — сказала вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, слова которой привела пресс-служба фракции.

Отмечается, изменения вносятся в статью 50 Федерального закона «Об актах гражданского состояния». По этому вопросу в Госдуму направлялось обращение заксобрания Республики Карелии.

«Мы разработали закон в обеспечение и защиту прав семей военнослужащих, Минюст России как профильное ведомство выступило в поддержку законопроекта», — отметила Яровая.

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