Афины , 27 января, 2023, 11:29 — ИА Регнум. В 2022 году армия Греции получит новые самолёты и военные корабли, а также 400 бронетранспортёров производства США. Об этом 26 января вечером рассказал греческий министр обороны Никос Панайотопулос в ходе заседания парламента, его слова приводит агентство AMNA.

(сс)Sgt. 1st Class Roy Henry M1117

«Бронированные разведывательные машины M1117 — в этом году ожидается еще четыре сотни», — сказал он, говоря о программе укрепления армии и обороноспособности Греции.

Также Панайотопулос отметил, что были утверждены 172 программы вооружения, включая повышение возможностей самолётов Mirage 2000-5, на данный момент почти не использующихся.

«Идет модернизация до уровня Viper истребителей F-16, несколько дней назад нам был передан пятый такой модернизированный самолет, на днях поступит шестой. С этого момента в течение 2023 года каждый месяц они будут поступать в военно-воздушные силы», — сказал он, добавив, что учебный центр ВВС у города Каламата через два месяца получит первый из десяти учебно-тренировочных итальянских самолетов М-346.

«Через два-три месяца ожидается ответ США на письмо — запрос по поводу истребителей F-35 для того, чтобы приобретение самолета пятого поколения, если хотите — будущего, для ВВС стало реальностью», — уточнил глава минобороны Греции.

Кроме того, Панайотопулос указал, что в текущем году закончится строительство двух быстроходных катеров класса Vosper, в состав греческих ВМС уже вошли четыре быстроходных катера спецназначения и поступят первые противолодочные вертолеты ROMEO.

«Что касается трёх фрегатов Belharra, то первый уже строится во Франции с опережением графика. Ожидается скорое решение по трём корветам. Принято решение о промежуточной модернизации четырёх фрегатов MEKO», — также рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января военно-воздушным силам Греции были переданы проекты по обеспечению безопасности снабжения и информации (SSI — Security of Supply and Ιnformation) и пятого модернизированного до уровня Viper самолета F-16.