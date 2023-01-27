Москва, 27 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Законопроект о работе военкоматов разрабатывают депутаты фракции ЛДПР в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 января, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Сентябрьская частичная мобилизация выявила многие и многие огрехи в работе военкоматов, которые совместно с ними, я думаю, что большинство пойдёт на конструктивное взаимодействие, постараемся исправить и сделать это в рамках будущего законопроекта на законодательной, таким образом, основе», — отметил Слуцкий.

Предполагается, что законопроект определит чёткие правила работы военкоматов, регулирование коснется также правил проведения частичной мобилизации и вручения повесток.

Госдума может в марте обсудить законопроект об отсрочках от мобилизации для имеющих ученые степени доктора и кандидата наук. Это следует из материалов комитета Госдумы по обороне во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»).

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