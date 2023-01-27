Москва, 27 января, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяют 79% российских граждан. Такие данные приводит фонд «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно опросу, 80% российских граждан считают, что российский лидер хорошо работает на своем посту. Лишь 13% опрошенных ответили, что «скорее не доверяют» президенту России, и ещё 9% затруднились с ответом.

Опрос проводился среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте 18 лет и старше 20–22 января. Интервью по месту жительства проводилось в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса общественного мнения, 63% жителей Германии выступили против того, чтобы отправлять истребители киевскому режиму.

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