Москва, 27 января, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Поручение утвердить паспорта инвестиционных проектов, касающихся обновления парка гражданских самолётов и строительства гражданских судов водного транспорта, дал правительству президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В опубликованном на сайте Кремля списке поручений по итогам совещания с членами правительства (состоялось 11 января), правительству поручено «утвердить паспорта инвестиционных проектов», софинансируемых из Фонда национального благосостояния и предоставляемых по ставке не выше 1,5%.

Это поручение касается проектов по обновлению «парка гражданских воздушных судов», а также строительства «гражданских судов водного транспорта и их предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях».

Выполнено поручение должно быть к 15 февраля 2023 г.

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