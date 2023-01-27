Вашингтон, 27 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки недооценили Россию в конфликте на Украине, что ведет к проигрышу Вашингтона в противостоянии Москве, сообщает экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор изданию The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По мнению Макгрегора, несмотря на надежды и ожидания, Россия не потерпела внутреннего краха и не прогнулась под требования Запада, поэтому США терпят неудачу. Так, американские власти недооценили сплоченность российских граждан, скрытый военный потенциал и иммунитет к санкциям.

«Разочарование Вашингтона в связи с неспособностью коллективного Запада остановить волну украинских поражений растет», — отмечает бывший советник главы Пентагона.

Дуглас Макгрегор утверждает, что ранее американская военная мощь была направлена на слабых противников в развивающихся странах. Однако США и НАТО продолжат отчаянно пытаться добиться победы над Москвой.

«Ни мы, ни наши союзники не готовы к тотальной войне с Россией», — заключил Дуглас Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что ему понадобились бы сутки, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

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