Жителей России предупредили о новой схеме телефонных мошенников
Юрист Соловьёв: мошенники обманывают пожилых жителей России с помощью схемы с повторными звонками
Москва, 27 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Схему, при которой для обмана пожилых жителей России используются повторные телефонные звонки, начали применять мошенники. Об этом 27 января рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Как отметил в интервью радио Sputnik Соловьёв, в России идёт серьёзная разъяснительная работа по информированию населения нашей страны о распространенных методах, применяемых мошенниками, в связи с чем злоумышленникам приходится придумывать более изощренные схемы обмана. Так, в частности, теперь жулики делят аферу на несколько этапов, вначале совершая так называемые пристрелочные звонки.
«Они разработали новую тактику. Сначала они делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у неё деньги», — сказал он.
Также юрист уточнил, что, например, злоумышленники представляются сотрудниками Следственного комитета, сообщают о якобы некоем расследовании и только затем пытаются узнать у потенциальной жертвы платёжные данные или убеждают её взять так называемый зеркальный кредит.
При этом Соловьёв указал, что целью таких схем мошенники избирают пожилых людей от 55 лет и старше, которые уже получают пенсию, и отметил, что люди старшего поколения, как правило, хотят помочь правоохранителям и часто испытывают дефицит общения. Также, по словам юриста, жертвами такой мошеннической схемы часто бывают женщин в возрасте старше 35 лет.
«Женщины старше 35 лет, с точки зрения мошенников, тоже подходят на роль жертв: они обычно активно идут на взаимодействие», — пояснил он.
Кроме того, юрист добавил, что в случае подозрительного звонка разговор лучше сразу прервать, и уточнил, что правоохранителям запрещено звонить гражданину домой, если что-либо происходит, должны вызывать в расположение Следственного комитета или органов МВД. При этом также Соловьёв рекомендовал блокировать номера злоумышленников.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 января крупная афера по хищению средств при исполнении гособоронзаказа вскрыта силовиками в Ростовской области.