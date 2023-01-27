Москва, 27 января, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Схему, при которой для обмана пожилых жителей России используются повторные телефонные звонки, начали применять мошенники. Об этом 27 января рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Советский плакат Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Как отметил в интервью радио Sputnik Соловьёв, в России идёт серьёзная разъяснительная работа по информированию населения нашей страны о распространенных методах, применяемых мошенниками, в связи с чем злоумышленникам приходится придумывать более изощренные схемы обмана. Так, в частности, теперь жулики делят аферу на несколько этапов, вначале совершая так называемые пристрелочные звонки.

«Они разработали новую тактику. Сначала они делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у неё деньги», — сказал он.

Также юрист уточнил, что, например, злоумышленники представляются сотрудниками Следственного комитета, сообщают о якобы некоем расследовании и только затем пытаются узнать у потенциальной жертвы платёжные данные или убеждают её взять так называемый зеркальный кредит.

При этом Соловьёв указал, что целью таких схем мошенники избирают пожилых людей от 55 лет и старше, которые уже получают пенсию, и отметил, что люди старшего поколения, как правило, хотят помочь правоохранителям и часто испытывают дефицит общения. Также, по словам юриста, жертвами такой мошеннической схемы часто бывают женщин в возрасте старше 35 лет.

«Женщины старше 35 лет, с точки зрения мошенников, тоже подходят на роль жертв: они обычно активно идут на взаимодействие», — пояснил он.

Кроме того, юрист добавил, что в случае подозрительного звонка разговор лучше сразу прервать, и уточнил, что правоохранителям запрещено звонить гражданину домой, если что-либо происходит, должны вызывать в расположение Следственного комитета или органов МВД. При этом также Соловьёв рекомендовал блокировать номера злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января крупная афера по хищению средств при исполнении гособоронзаказа вскрыта силовиками в Ростовской области.