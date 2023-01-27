Новосибирск, 27 января, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Найдена предсмертная записка 11-летнего мальчика, который обнаружен мёртвым в Новосибирске, сообщает 27 января «АиФ-Новосибирск».

Наталья Селиверстова/РИА Новости Автомобиль полиции

Как рассказала знакомая семьи ребёнка, «нашли предсмертную записку». По её словам, мать воспитывает одна двух детей.

Напомним, тело 11-летнего мальчика было найдено в Калининском районе в квартире дома накануне, 26 января. Ребёнок учился в 5-м классе школ №78. Предположительно, трагедия случилась после конфликта с матерью.

Комментируя случившееся, пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко сказала, что с прокурором области состоится рабочее совещание по анализу реализации мер профилактики детских суицидов.