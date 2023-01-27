Москва, 27 января, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Закон о ратификации соглашения между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства вопросам подписал президент РФ Владимир Путин. Документ 27 января обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Соглашение об этом было подписано в Минске 19 июня 2020 года, и под действие режима взаимного признания виз также попадут лица с разрешением на временное проживание, видом на жительство или приглашением для посещения международных спортивных мероприятий на территории России или Белоруссии.

Также указывается, что имеющим в соответствии с международными договорами право на безвизовый въезд в одну из стран лицам также не нужно будет получать визу для поездки через границу второй страны.

При этом в документе предусмотрено, что и Россия, и Белоруссия могут отказать в праве на въезд или сократить пребывание на своей территории любого гражданина другой страны в случае, когда это нужно для «обеспечения обороноспособности или безопасности государства, общественного порядка, защиты здоровья населения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством».

Кроме того, это соглашение будет действовать до тех пор, пока одной из стран не будет направлено письменное уведомление о своём намерении прекратить его действие по дипломатическим каналам.