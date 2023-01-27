Москва, 27 января, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Законопроект, дополняющий перечень религиозных писаний, не подлежащих признанию экстремистскими материалами, парламент Чеченской Республики внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Мария Девахина/ РИА Новости Здание Государственной думы РФ

Предлагается на уровне федерального закона установить, что «Библия, иные священные христианские писания, Коран, сборники хадисов и труды четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы), Танах и Ганджур, являющиеся основными источниками вероучения и неотъемлемой частью культурного и исторического наследия соответствующих религий, их содержание и цитаты из них, как в тексте первоисточника, так и в переводах на языки народов Российской Федерации, не могут быть признаны экстремистскими материалами».

Сейчас федеральным законом от 23 ноября 2015 года № 314-Ф3 «О внесении изменения в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» предусмотрена норма о том, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. Споры в судах возникли из-за сборников хадисов и трудов четырех исламских канонических школ (Ханафитский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский мазхабы).

Законопроектом предлагается урегулировать ситуацию.

Издание признанных отечественными богословами сборников хадисов поможет избежать смуты среди мусульман в России, заявил ранее председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Исмаил-хаджи Бердиев. Экстремистский контекст в священных мусульманских текстах может возникнуть из-за неправильных переводов. При этом, по словам Бердиева, в России уже существуют качественные переводы, сделанные отечественными специалистами.