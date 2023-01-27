Москва, 27 января, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Кредиты в России стали чаще погашать досрочно, пишут 27 января «Известия». Это вызвано состоянием неопределённости, касающимся размера и стабильности будущих доходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Как сообщил гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин, в стране в 2022 году заметно вырос средний уровень полного досрочного погашения по всем видам банковских займов.

Так, в первые месяцы прошлого года этот показатель вырос до восьми процентов, в отдельные периоды года достигая 12,2%. При том, что в 2020 и 2021 гг. показатель держался на уровне шести с половиной — семи процентов.

По потребительским займам произошли наиболее заметные изменения. В 2022 году уровень полного досрочного погашения составил 18%, а в пиковые периоды (весной) — 23–26%. В 2020 и 2021 гг. этот показатель составлял девять — девять с половиной процентов.

По ипотечным займам уровень полного досрочного погашения в отдельные месяцы доходил до 1,7%. По сравнению с предыдущими годами наблюдается рост в четыре раза. Наблюдался, хотя и не столь заметный, рост по автокредитам.