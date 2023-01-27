Москва, 27 января, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Бессмертный подвиг защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны является нетленным примером мужества и самопожертвования советского народа. Об этом 27 января говорится в обращении спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко к жителям Санкт-Петербурга в день 79-й годовщины снятия с города блокады.

Сергей Савостьянов/ТАСС Валентина Матвиенко

Как отметила спикер Совфеда РФ, 27 января является важнейшей датой в военной истории России, так как в этот день была прорвана блокада немецко-фашистскими захватчиками Ленинграда, а оборона города на Неве оказалась одной из наиболее героических страниц Великой Отечественной войны, так как командование гитлеровцев считало уничтожение Северной столицы своей стратегической и политической задачей.

Также она указала, что жители Ленинграда в период его героической обороны прошли тяжелейшие испытания, такие как интенсивные вражеские воздушные бомбардировки и артиллерийские обстрелы, а также потеря родных и близких, голод и холод.

«Бессмертный подвиг защитников Ленинграда является нетленным примером мужества и самопожертвования советского народа, символом беззаветной любви к Родине. Чем дальше уходят от нас годы войны, тем ярче и значительнее раскрывается его величие. Сегодня мы склоняем голову перед теми, кто подарил нам мир и свободу. Боль и скорбь о днях блокады навсегда останутся в наших сердцах», — заключила Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Ставропольский краевой суд 20 января признал геноцидом зверства нацистов, совершённые в регионе в годы Великой Отечественной войны.