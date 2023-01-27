В ЕС заявили о законных основаниях для передачи части активов России Киеву
Юристы ЕС заявили о законных основаниях для передачи Киеву части замороженных активов России
Брюссель, 27 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Основания для задействования части замороженных активов Банка России для передачи их Киеву нашла юридическая служба Евросоюза. Об этом 26 января сообщает агентство Bloomberg.
Юридическая служба ЕС уведомила страны, входящие в союз, о том, что имеются основания для использования 33,8 млрд евро из замороженных активов России. Юристы полагают, что план может быть осуществлён с условием, что активы не будут экспроприированы. Фактически это означает, что в определённый момент основную сумму заимствования и проценты надо будет вернуть Банку России.
При этом юридических оснований для ареста либо изъятия российских активов ни представителями стран G7, ни представителями стран ЕС найдено не было. Поэтому в Брюсселе пришли к решению об объединении средств, чтобы извлечь прибыль и передать её Киеву на восстановление страны.
Указывается, что если в ходе финансовых операций вместо прибыли возникнут убытки, то их придётся компенсировать России за счёт Евросоюза и стран-членов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил о провале операции по легализации украденных у России активов.