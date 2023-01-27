Брюссель, 27 января, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Основания для задействования части замороженных активов Банка России для передачи их Киеву нашла юридическая служба Евросоюза. Об этом 26 января сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Юридическая служба ЕС уведомила страны, входящие в союз, о том, что имеются основания для использования 33,8 млрд евро из замороженных активов России. Юристы полагают, что план может быть осуществлён с условием, что активы не будут экспроприированы. Фактически это означает, что в определённый момент основную сумму заимствования и проценты надо будет вернуть Банку России.

При этом юридических оснований для ареста либо изъятия российских активов ни представителями стран G7, ни представителями стран ЕС найдено не было. Поэтому в Брюсселе пришли к решению об объединении средств, чтобы извлечь прибыль и передать её Киеву на восстановление страны.

Указывается, что если в ходе финансовых операций вместо прибыли возникнут убытки, то их придётся компенсировать России за счёт Евросоюза и стран-членов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил о провале операции по легализации украденных у России активов.