Бангкок, 27 января, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Политический активист в Таиланде был приговорён к 28 годам тюремного заключения за размещение в социальной сети непочтительных постов о тайском короле, сообщает 26 января Associated Press.

(сс) Z3144228 Официальный портрет короля Махаи Вачиралонгкорна (Рамы X)

Суд северной провинции Чианграй решил, что 27-летний Монхон Тиракот 14 раз в интернете нарушил закон об оскорблении величества. Политический активист был признан виновным и приговорён к трём годам тюремного заключения за каждое из 14 оскорблений.

Ввиду того, что Тиракот активно сотрудничал со следствием, суд уменьшил ему общий срок наказания на одну треть — с 42 до 28 лет.

Закон об оскорблении величества предусматривает тюремное заключение на срок от трех до 15 лет. Правозащитники утверждают, что закон часто используется как инструмент для подавления политического инакомыслия. Продемократические протесты под руководством студентов, начавшиеся в 2020 году, открыто критиковали монархию, осуждение которой ранее было табуированной темой. Это привело к активному судебному преследованию в соответствии с законом об оскорблении величества, который ранее применялся относительно редко.

По данным правозащитников, с ноября 2020 года по меньшей мере 228 человек, в том числе 18 несовершеннолетних, были обвинены в нарушении закона.

Напомним, что закон об оскорблении величества действует в отношении короля, королевы, наследника королевского престола и регента.