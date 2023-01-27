Москва, 27 января, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров написал 26 января в своем телеграм-канале о том, что заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд вызывает у него «удивление и раздражение».

Council. gov.ru Владимир Джабаров

Он напомнил, что Виктория Нуланд непосредственно причастна к организации государственного переворота на Украине в 2014 году.

«Заявление Нуланд вызывает, мягко говоря, удивление и раздражение. Она — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий», — написал парламентарий.

Ранее заместитель госсекретаря допустила вариант со смягчением санкций против Москвы в рамках диалога по Украине. При этом она назвала условия, выдвигаемые США для возобновления переговоров: вывод российских войск из зоны специальной операции и передача Киеву регионов, которые воссоединились с РФ.

Джабаров отметил, что это заявление Нуланд напоминает ему Минские соглашения, которые были использованы Западом с целью заманить Россию в ловушку и усилить мощь Киева. Сенатор добавил, что новые такие переговоры будут способствовать «дальнейшей милитаризации киевского режима и переброске на Украину современного наступательного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что решение президента России Владимира Путина начать специальную операцию на Украине привело власти США к отчаянию, и безысходность толкает Вашингтон на давление в отношении РФ и помощь Киеву.