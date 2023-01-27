Токио, 27 января, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Японское правительство существенно расширило список товаров, экспорт которых запрещён в Россию, сообщает 27 января министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Цитата из к/ф «Последний самурай». Реж. Эдвард Цвик. 2003. США Японские самураи

России запрещено продавать радиоактивные материалы, вакцины, медицинские изделия, роботов, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты, детекторы для выявления взрывчатых веществ и даже порошок для снятия отпечатков пальцев у преступников.

Всего в новом списке более 80 наименований. Меры вступают в силу с 3 февраля.

Напомним, что ранее Токио уже запретил экспорт в Россию около 500 наименований продукции.