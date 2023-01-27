Атланта, США, 27 января, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Губернатор Джорджии Брайан Кемп из-за происшедших беспорядков ввёл в штате чрезвычайное положение ввёл в штате чрезвычайное положение, сообщает 26 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

В распоряжении губернатора говорится, что чрезвычайное положение было объявлено из-за незаконных собраний, насилия, открытых угроз насилия, нарушения мира и спокойствия в штате и опасности, существующей для людей и имущества.

В связи с чрезвычайным положением Кемп призвал на военную службу 1000 национальных гвардейцев.

Чрезвычайные меры были предпринят после того, как в минувшие выходные демонстранты вышли на улицы Атланты в знак протеста против смерти 26-летнего активиста-эколога Мануэля Эстебана Паэса Терана. Он был застрелен полицейскими во время акции протеста у строительной площадки нового учебного центра общественной безопасности, прозванного активистами «Полицейским городом».

Действия демонстрантов в выходные привели к массовым беспорядкам и нанесли большой ущерб некоторым офисным зданиям.

Напомним, что массовые акции протеста, связанные с действиями полиции, происходят в США регулярно.