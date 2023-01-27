Астана, 27 января, 2023, 05:47 — ИА Регнум. С 27 января в Казахстане вступают в силу обновленные правила въезда и пребывания в республике иностранных граждан, в том числе из стран из ЕАЭС.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

Они были утверждены 17 января. В соответствии с изменениями срок прибывания в Казахстане без визы составляет 30 календарных дней со дня пересечения границы.

При этом в рамках периода в 180 календарных дней иностранцы могут находиться на территории республики в общей сложности 90 дней. Для граждан государств ЕАЭС разрешенный срок пребывания в стране достигает 90 календарных дней со дня пересечения госграницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз, подписанное в Минске 19 июня 2020 года в рамках договора о создании Союзного государства.