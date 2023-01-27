Токио, 27 января, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Рост базовых потребительских цен в Токио достиг самого высокого уровня почти за 42 года сообщает 27 января агентство Киодо Цусин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

Базовый индекс потребительских цен для Токио, рассматриваемый как показатель того, чего ожидать в масштабах всей страны, рос 17 месяцев подряд и стал самым высоким с мая 1981 года.

Рост цен по сравнению с январём 2022 года составил 4,3%. Темпы роста ускорились по сравнению с прошлым месяцем, когда уровень инфляции составлял 3,9%.

Цены на продукты питания выросли на 7,4% за месяц и на 26% по сравнению с предыдущим годом. Газ за год подорожал на 39,7%, а электроэнергия — на 24,6%.

Напомним, что в Японии, кроме розничных, значительно выросли и оптовые цены