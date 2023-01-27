Мариуполь, ДНР, 27 января, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Заявление о начале нового этапа в восстановлении города Мариуполя сделал 27 января врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Комментируя назначение нового мэра Мариуполя, Пушилин отметил, что в восстановлении города стартовал новый этап, который потребует совершенно иного подхода. Пришедший на пост мэра Мариуполя Олег Моргун, по словам врио главы ДНР, является опытным управленцем, которому знакома специфика восстановления территорий. Пушилин выразил уверенность, что опыт нового главы Мариуполя окажется полезен и востребован в период перехода города к развитию.

При этом Пушилин указал, что к экс-мэру Мариуполя Константину Иващенко нет никаких претензий, а его личный вклад в восстановление города неоценим.

«Он возглавил город в очень непростое время и не побоялся ответственности. Мариуполь был практически полностью разрушен, приходилось по крупицам восстанавливать коммунальное хозяйство, выстраивать заново работу всех служб, решать гуманитарные, финансовые и кадровые проблемы, налаживать в целом мирную жизнь», — подчеркнул Пушилин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врио главы ДНР Пушилин назначил Олега Моргуна на должность главы администрации города Мариуполя. До этого Моргун занимал пост главы администрации Новоазовского района ДНР.