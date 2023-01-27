Токио, 27 января, 2023, 04:50 — ИА Регнум. В компании Toyota Motor впервые за 14 лет произойдёт смена руководства, сообщает 26 января агентство Киодо Цусин.

dion gillard Эмблема Toyota

Нынешний председатель, 76-летний Такэси Утиямада, уйдёт в отставку, но останется членом совета директоров. Его пост займёт нынешний президент Toyota 66-летний Акио Тоёда, являющийся правнуком основателя компании Сакити Тоёды.

Новым же президентом станет 53-х летний Кодзи Сато, который в настоящее время курирует операции с люксовым брендом Lexus.

Смена руководства связана с желанием компании увеличить производство и продажи электрофицированных автомобилей. Сейчас Toyota значительно отстаёт в выпуске электромобилей от компании Tesla.