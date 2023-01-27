Лондон, 27 января, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Украинская беженка привела в шок жительницу Великобритании своим неприятием людей, принадлежащих к другим культурам. Об этом 26 января британка рассказала в интервью телеканалу Channel 4.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Женщина приютила у себя украинскую беженку и её сына в рамках программы «Дома для Украины», которая позволяет предоставлять беженцам бесплатное жильё, а за это британцы получают компенсацию от властей. Британка отметила, что живёт в районе, где много представителей других национальностей, но лично для неё это не играло практически никакой роли.

Однако поселившаяся у британки беженка шокировала приютившую её семью своим неприятием людей разных культур. У украинской беженки вызывали недовольство люди другого цвета кожи и другой веры, нежели у неё. Особенно много претензий у украинки было к мусульманам.

Сын украинки тоже был крайне недоволен, узнав, что ему придётся учиться в местной школе, где большинство детей были темнокожими или азиатами. В итоге шокированная британка и украинская беженка разорвали соглашение о проживании по согласию обеих сторон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после окончания действующей в Великобритании программы спонсорства многие беженцы с Украины в этой стране становятся бездомными.