Триполи, 27 января, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Ливийское правительство национального единства (ПНЕ) пригласило российские компании «Татнефть» и Газпром вернуться к переговорам с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC) о разведке нефти, сообщил министр нефти ПНЕ Мухаммед Аун в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он напомнил, что в период правления в республике Муаммара Каддафи указанные организации получили участки на геологоразведку в Ливии. Однако, как заявил Аун, после свержения ливийского лидера российские компании столкнулись с форс-мажором и приостановили свою деятельность в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября ПНЕ и власти Турции подписали два меморандума о взаимопонимании. Документы затронули сотрудничество двух стран в области энергетики и добычи полезных ископаемых. Их принятие позволяет турецким компаниям вести разработку месторождений в Ливии.

29 декабря президент России Владимир Путин назначил Аганина Айдара новым послом РФ в Ливии.