Вашингтон, 26 января, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Возможность предоставления Киеву пакета помощи, рассчитанного на несколько лет, изучает Международный валютный фонд (МВФ). Об этом 26 января сообщило агентство Bloomberg.

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Уточняется, что общая сумма пакета помощи Украине может составить до $16 млрд. Реализация намеченной МВФ программы будет зависеть от множества условий. В частности, одобрение плана о предоставлении помощи Киеву потребуется от стран «Большой семёрки» (G7) и от кредиторов киевского режима, обеспечивающих долговую устойчивость страны.

Предполагается, что план может быть одобрен к концу марта. В случае положительного решения, программа, рассчитанная на три-четыре года, предполагает выделение в первый год суммы от $5 до $7 млрд.