Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Обсуждение полученных правительствами стран-членов Евросоюза предложений Еврокомиссии, пройдёт днём 27 января. Reuters при этом ссылается на неназванного чиновника Евросоюза.

ЕС планирует заключить сделку до вступления в силу 5 февраля ограничения цен на импортируемые российские нефтепродукты, достигнутых странами «Большой семёрки».

Ограничение цен на российские нефтепродукты последовало за ограничением цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, введённым 5 декабря прошлого года, поскольку страны G7 и 27 стран ЕС в целом стремятся ограничить доходы России от экспорта нефти, не нарушая при этом мировых поставок.