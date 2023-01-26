Таллин, 26 января, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Эстония может передать Украине кассетные боеприпасы. Запрос на передачу этого запрещенного в более чем ста странах мира типа боеприпасов она направила Германии. Этого требует условие поставки их Эстонии, так как Германия является страной-производителем, пишет национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

ИА REGNUM Эстония

«Находящиеся в распоряжении сил обороны кассетные снаряды были в свое время закуплены в Германии, и, для того чтобы передать их Украине, необходимо заручиться согласием страны-производителя», — сказано в материале портала ERR.

При этом отмечается, что министр обороны Ханно Певкура не видит проблем в поставке Украине кассетных боеприпасов. Единственное, что может затруднить решение вопроса — это то, что сама Германия отказалась от производства и использования таких снарядов.

Ранее сообщалось, что после отказа со стороны США Турция оказалась единственной страной, откуда Киев снабжают кассетными боеприпасами, запрещёнными Женевской конвенцией.