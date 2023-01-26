Нью-Йорк, США, 26 января, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Организация объединённых наций (ООН) стремится к тому, чтобы был мир, а поставки киевскому режиму танков странами Запада не будут этому способствовать. С таким заявлением 26 января выступил на брифинге постоянный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведёт нас в этом направлении», — сказал Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать заявления ряда стран о поставках Киеву танков.

Он добавил, что не будет каждый раз давать комментарии, когда на Украину поступит новое вооружение.

Напомним, Великобритания пообещала поставить Киеву 14 танков Challenger 2. Германия и Польша заявили о готовности отправить на Украину по 14 танков Leopard 2. Кроме того, в США пообещали передать силам ВСУ 31 танк Abrams, а Франция — некоторое количество колёсных танков AMX10-RC.