Бразилиа, 26 января, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару может предстать перед Международным уголовным судом (МУС) в Гааге по обвинению в геноциде коренного народа яномами. Об этом в четверг, 26 января, заявила одна из авторов обращения в МУС, бразильский юрист Элоиза Мачаду в комментарии порталу агентства Prensa Latina.

Cleia Viana Жаир Болсонару

В минувшее воскресенье с обвинением в адрес предшественника в геноциде индейцев яномами выступил действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, действия правительства Болсонару привели к тому, что район притоков Амазонки, где живут яномами, стал объектом незаконной добычи полезных ископаемых. Это привело к вырубке лесов, загрязнению рек и лишению коренных жителей основных источников питания, цитировала Лулу да Силву британская The Guardian.

Президент заявил, что в штате Рорайма, где живут индейцы яномами, он наблюдал «не просто гуманитарный кризис, а геноцид, преднамеренное преступление против яномами, совершенное правительством, невосприимчивым к страданиям бразильского народа».

Юрист Элоиза Мачаду заявила, что, согласно Римскому статуту (международному договору, по которому был учрежден МУС), «под геноцидом понимается любое действие, которое осуществляется с намерением полностью или частично уничтожить определенную группу, например, определенный коренной народ».

Необходимо понимать: сейчас Бразилия, по сути, расколота пополам после устроенных сторонниками Болсонару (проигравшего на президентских выборах в октябре прошлого года) массовых протестов, которые сопровождались захватом правительственных зданий, напомнил ИА REGNUM Збигнев Ивановский, руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН.

Пришедший к власти при поддержке левых сил Лула да Силва использует в своей политической риторике экологическую повестку и, в частности, проблемы Амазонии, указал собеседник. Консерватор Болсонару, в свою очередь, полагал, что этот регион надо вовлекать в экономический оборот, в том числе добывать там ресурсы. «А поскольку все индейские племена проживают как раз в зоне Амазонии, косвенно это наносит удар по их образу жизни», — пояснил Ивановский. Удастся ли бразильским юристам довести дело против Болсонару до рассмотрения в Международном уголовном суде в Гааге, пока сказать трудно, добавил эксперт. Но, указал он, надо учесть, что в самой Бразилии достаточно независимая судебная система.