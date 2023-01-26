Москва, 26 января, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) ввезенных в Россию незарегистрированных лекарств для детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями внесло в Госдуму правительство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

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В сопроводительных материалах указано, что при ввозе в Россию незарегистрированных препаратов для оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными, организации, осуществляющие в интересах и по поручению фонда «Круг добра» ввоз таких лекарственных препаратов, НДС не уплачивают. При этом при дальнейшей передаче этих лекарств фонду, а также фондом организациям госсистемы здравоохранения, имеющими лицензию на медицинскую или фармацевтическую деятельность, НДС следует исчислять и уплачивать в общеустановленном порядке, пояснили в правительстве.

Для исключения этой обязанности законопроектом предлагается освободить от НДС указанную реализацию таких препаратов.