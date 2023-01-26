Париж, 26 января, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Во Франции сотрудники нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) TotalEnergies (бывшая Total) и ряда других предприятий 26 января вышли на забастовку в разных регионах страны, требуя не повышать пенсионный возраст. Об этом сообщает газета Echos.

IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press Протесты против повышения пенсионного возраста. Париж

По данным журналистов, забастовка объявлена на два дня. В протестных акциях приняли участие работники предприятий в Нормандии, коммунах Шатонёф-ле-Мартиг и Донж.

Сообщается, что протесты сотрудников НПЗ поддержали работники топливного хранилища Гранпюи и некоторых АЭС. В TotalEnergies обещают, что нехватки топлива не будет, так как на заправочных станциях есть достаточно запасов. В статье отмечают, что возможно снижение производства электричества, но перебоев в электроснабжении не ожидается.

Напомним, премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января заявила, что планируется запустить «пенсионную реформу», суть которой сводится к повышению пенсионного возраста на три месяца каждый год с 1 сентября 2023 года. Планируется в 2030 году поднять его с 62 до 64 лет.