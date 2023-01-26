Токио, 26 января, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Сын премьер-министра Японии Фумио Кисиды допускал злоупотребления во время командировки в Европу. Его уличили в использовании служебного транспорта для экскурсионных поездок по Лондону и Парижу. Эту информацию опубликовало издание Daily Shincho.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По данным источника издания, поведение Сётаро Кисиды, который сопровождал в рабочей поездке своего отца — премьер-министра Японии Фумио Кисиду, у которого он работает личным секретарем по политическим вопросам, «слишком походило на экскурсионную поездку» и стало «острой темой».

Заместитель генерального секретаря японского кабмина Сэйдзи Кихара заявил журналистам, что он «в курсе» этих событий, однако комментировать их не стал. Однако еще один заместитель генсекретаря Ёсихико Исодзаки во время пресс-конференции заметил, что по данному поводу будет проведена проверка.