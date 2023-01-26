Москва, 26 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Одновременно с назначением досрочной страховой пенсии по старости у граждан появляется право на назначение накопительной пенсии, отметила член Совфеда Елена Бибикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

«Не все знают, что одновременно с назначением досрочной страховой пенсии по старости у граждан появляется право на назначение накопительной пенсии. Многие полагают, что это возможно только при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами», — указала Бибикова в телеграм-канале.

При этом она отметила, что установление накопительной пенсии носит заявительный характер.

При назначении пенсии по старости либо пенсии по инвалидности на обычных условиях выплата накопительной пенсии может быть установлена при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами при наличии необходимого страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента, напомнила сенатор.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила сразу пять законопроектов, предполагавших индексацию пенсий работающим пенсионерам.

При этом в январе Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается повысить информированность граждан, формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

Совфед одобрил закон, которым продлевается на 2025 год порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, который предусматривает направление полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса в размере 16% на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.