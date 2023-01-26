Москва, 26 января, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Понизить до семи (с десяти) процентов ВВП планку инвестирования Фонда национального благосостояния предлагает российский Минфин. На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ».

Мария Девахина/РИА Новости Здание Министерства финансов РФ

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «предлагается снизить с 10% до 7% ВВП» пороговое значение размера ликвидных средств ФНБ. Изменения предлагается внести в Бюджетный кодекс России.

Напомним, планка инвестирования ФНБ в 10% ВВП была утверждена в ноябре 2021 года. Сверх порогового значения не допускается инвестирование средств ФНБ.