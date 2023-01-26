Варшава, 26 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Польша выступила в Совете Европы инициатором проекта резолюции о выплате Германией компенсаций за ущерб Второй мировой войны. Об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик.

Andrzej Lange/globallookpress.com Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик

По словам Аркадиуша Малярчика, который также уполномочен правительством Польши по вопросам репараций, заявил, что в Совете Европы польская делегация инициировала подготовку проекта резолюции по вопросу выплаты Германией компенсации пострадавшим гражданам Польши в результате Второй мировой войны. При этом замглавы МИД Польши отметил, что одни страны получали компенсации, а другие, в частности, граждане Центральной и Восточной Европы, их не получали.

Польша через Совет Европы стремится повлиять на Германию, чтобы Берлин создал соответствующую судебную процедуру, выплатил компенсации польским гражданам.

Соответствующий законопроект подписали 35 парламентариев из 11 стран Совета Европы.