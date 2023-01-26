Мадрид, 26 января, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Часть танков Leopard-2, которые Испания планирует предоставить Украине, хранились в ангарах Сарагосы более десяти лет. Об этом в беседе с журналистами 26 января заявила глава Минобороны королевства Маргарита Роблес.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Мы уже связались с представителями военно-промышленного комплекса, поскольку в Сарагосе есть несколько танков Leopard-2, который давно не используются. Мы собирается посмотреть, какие из них могут быть вновь введены в эксплуатацию, а какие — нет», — сказала глава оборонного ведомства.

Также Маргарита Роблес сообщила, что Испания приняла предложение министра обороны Украины Алексея Резникова на обучение украинских военных использованию немецких танков.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Великобритании Алекс Чак, выступая в парламенте королевства, сообщил, что обучение украинских военных использованию танков Challenger 2 начнется на следующей неделе.