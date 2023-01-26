Москва, 26 января, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Предприятия бизнеса, имевшие ранее разрешения по отдельным видам деятельности, смогут пользоваться ими до конца 2023 года. Продление срока действия отдельных разрешений — всего их выдано в прошлые годы более 100 видов — установило правительство России. Об этом сообщил 26 января в ходе заседания правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Он отметил, что в основном эти разрешения касаются таких сфер, как транспорт, экология, промышленная безопасность, а также связь и телерадиовещание. Кроме того, они связаны с оборотом ветеринарных лекарств и кормовых добавок.

«Такой режим уже применялся в прошлом году, и сейчас он бесшовно продлен, начиная с 1 января», — подтвердил премьер-министр.

При этом, как подчеркнул Мишустин, эти разрешения будут действовать и на территории новых регионов России.

Напомним, в марте 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ вводит меры поддержки для бизнеса в условиях санкций стран Запада. Среди них в том числе мораторий на плановые проверки ИП, а также малых и средних предприятий с 10 марта и до конца года.