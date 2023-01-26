Вашингтон, 26 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки давят на Турцию, пытаясь добиться запрета принимать самолёты Boeing, прилетающие из России. Об этом 26 января сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Максим Блинов/РИА Новости Самолет Boeing-737

По данным журналистов, Вашингтон в прошлом месяце предупредил Анкару, что дозаправка в Турции произведённых в США самолётов, которые прибывают из России и Белоруссии, а также предоставление запчастей для их ремонта, является нарушением санкций. Если это продолжится, то будут применяться штрафы и другие санкции.

Бывший заместитель помощника торгового представителя США Эмили Килкриз считает, что США придётся в какой-то момент принять меры.

«В противном случае всё развалится, если выяснится, что им (властям США. — Прим. ИА REGNUM) известно о нарушениях, и они не смогли ничего сделать для их устранения», — сказала Килкриз журналистам.

Стоит отметить, согласно данным аналитической компании Cirium, с 1 октября 2022 года российские и белорусские авиакомпании выполнили более 2,1 тыс. рейсов на самолётах, произведённых в США.