США пытаются заставить Турцию не принимать самолёты Boeing из России — WSJ
В США сообщили, что Турцию будут вынуждать прекратить принимать из России самолёты Boeing
Вашингтон, 26 января, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки давят на Турцию, пытаясь добиться запрета принимать самолёты Boeing, прилетающие из России. Об этом 26 января сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По данным журналистов, Вашингтон в прошлом месяце предупредил Анкару, что дозаправка в Турции произведённых в США самолётов, которые прибывают из России и Белоруссии, а также предоставление запчастей для их ремонта, является нарушением санкций. Если это продолжится, то будут применяться штрафы и другие санкции.
Бывший заместитель помощника торгового представителя США Эмили Килкриз считает, что США придётся в какой-то момент принять меры.
«В противном случае всё развалится, если выяснится, что им (властям США. — Прим. ИА REGNUM) известно о нарушениях, и они не смогли ничего сделать для их устранения», — сказала Килкриз журналистам.
Стоит отметить, согласно данным аналитической компании Cirium, с 1 октября 2022 года российские и белорусские авиакомпании выполнили более 2,1 тыс. рейсов на самолётах, произведённых в США.