Ньюкасл, Великобритания, 26 января, 2023, 15:49 — ИА Регнум. 26-летний бразильский нападающий Жоэлинтон, выступающий в Английской премьер-лиге за «Ньюкасл», в четверг, 26 января, был лишен водительских прав на один год, а также оштрафован на 29 тыс. фунтов. Об этом говорится на странице издания Sky Sports в социальной сети Twitter.

IMAGO/ Mark Cosgrove/ News Images/globallookpress.com Жоэлинтон

Стоит напомнить, что Жоэлинтону были предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом состоянии после ареста утром 12 января.

В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 24 матчах за «сорок» во всех турнирах (АПЛ, Кубок лиги, Кубок Англии), в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также Жоэлинтон получил семь желтых карточек.

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