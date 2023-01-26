Хельсинки, 26 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте примет президента Франции Эммануэля Макрона. Встреча состоится 30 января и будет посвящена внеочередному саммиту ЕС, который пройдёт в Брюсселе в феврале 2023 года. Об этом сообщили в правительстве королевства.

Стрингер/РИА Новости Марк Рютте

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«Среди тем, которые будут обсуждаться во время встречи, ― [конфликт] на Украине, миграция и европейская экономика», ― отмечено в заявлении, опубликованном на сайте нидерландского правительства.

Встреча завершится неформальным ужином, добавили в правительстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел королевства Вопке Хукстру заявил, что власти Нидерландов рассматривают возможность поставки киевскому режиму истребителей F-16, если Киев попросит об этом. Он подчеркнул, что правительство «непредвзято» рассмотрит такой запрос.

Также лидер киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал поставку Украине системы Patriot.