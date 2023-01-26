Москва, 26 января, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Нормы действующего закона об участии в долевом строительстве необходимо поправить для того, чтобы четко отрегулировать отношения «покупатель-продавец». Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Александр Кряжев/РИА Новости Долевое строительство

«Мы будем вас просить представить те поправки, которые позволят объективно гражданам нашей страны четко понимать, знать свои права, сроки, объемы, компенсации за не введенное вовремя либо качественно недоделанное жилье», — сказал Стасишин.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсации от регионов, полученной дольщиком при банкротстве застройщика.